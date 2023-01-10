Мэрия Новосибирска объяснила, при какой температуре можно не вести ребенка в школу

При определенной минусовой температуре школьники могут не посещать занятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале первой рабочей недели 2023 года Новосибирск и область сковали крепкие морозы. В мэрии города напомнили, что при определенной минусовой температуре школьники могут не посещать занятия.

Если за окном -25 градусов и ниже, дошколята и учащиеся 1-4 классов могут смело оставаться дома. Мороз -30 градусов и ниже дает право ученикам 5-9 классов не идти в школу. Десяти- и одиннадцатиклассникам разрешено пропустить уроки, если столбик термометра показывает -35 градусов.

− Следует принять во внимание сопутствующие факторы: силу ветра, удаленность школы от дома, непереносимость ребенком низких температур, − сообщили КП-Новосибирск в мэрии. − В случае принятия решения о посещении школы в дни с неблагоприятными погодными условиями нужно проводить учеников начальных классов в школу и обратно домой.

Окончательное решение остается за родителями или законными представителями. Данный вопрос они берут под свою ответственность. О принятом решении необходимо сообщить классному руководителю или администрации учебного заведения.

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