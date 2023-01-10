В Новосибирске подросток и 62-летняя женщина пострадали в ДТП на Вокзальной магистрали

В Новосибирске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В жесткую аварию попали два автомобиля и пешеход на Вокзальной магистрали возле «Маринс Парк Отеля». ДТП произошло вечером 9 января, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

31-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 при повороте на улицу Сибирскую врезался в Volkswagen Tiguan, за рулем которого был 62-летний мужчина. Затем «Фольксваген» отлетел на ограду и придавил пешехода, который ждал зеленого сигнала светофора.

В аварии пострадал 16-летний парень и 62-летняя пассажирка Volkswagen Tiguan. Их увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

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