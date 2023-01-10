Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области отреагировал на проверку на конфликт интересов

Замминистра сельского хозяйства НСО отреагировал на подозрения в конфликте интересов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отреагировал на то, что его заподозрили в конфликте интересов.
Его сын, Артем Апанасенко, является учредителем и директором компании «Агрозащита», чьи клиенты имеют право получать субсидии от региона, которые выдает комиссия Минсельхоза.
При этом сам Виктор Апанасенко слышит о таком подозрении впервые.
– Первый раз сейчас сам увидел это дело, – сообщил КП-Новосибирск Виктор Апанасенко, уточнив, что пока не может предоставить более подробный комментарий.
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