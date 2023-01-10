Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области отреагировал на проверку на конфликт интересов

Замминистра сельского хозяйства НСО отреагировал на подозрения в конфликте интересов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отреагировал на то, что его заподозрили в конфликте интересов.

Его сын, Артем Апанасенко, является учредителем и директором компании «Агрозащита», чьи клиенты имеют право получать субсидии от региона, которые выдает комиссия Минсельхоза.

При этом сам Виктор Апанасенко слышит о таком подозрении впервые.

– Первый раз сейчас сам увидел это дело, – сообщил КП-Новосибирск Виктор Апанасенко, уточнив, что пока не может предоставить более подробный комментарий.

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