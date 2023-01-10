Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 января 2023 3:41

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области отреагировал на проверку на конфликт интересов

Он заявил, что не слышал об этом
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Замминистра сельского хозяйства НСО отреагировал на подозрения в конфликте интересов.

Замминистра сельского хозяйства НСО отреагировал на подозрения в конфликте интересов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отреагировал на то, что его заподозрили в конфликте интересов.

Его сын, Артем Апанасенко, является учредителем и директором компании «Агрозащита», чьи клиенты имеют право получать субсидии от региона, которые выдает комиссия Минсельхоза.

При этом сам Виктор Апанасенко слышит о таком подозрении впервые.

– Первый раз сейчас сам увидел это дело, – сообщил КП-Новосибирск Виктор Апанасенко, уточнив, что пока не может предоставить более подробный комментарий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber