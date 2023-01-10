В Новосибирске парни в балаклавах разбили и ограбили автомобиль. Фото: стоп-кадр.

В Первомайском районе Новосибирска парни в балаклавах разбили и ограбили припаркованное авто. Камера видеонаблюдения запечатлела злоумышленников. Произошло преступление на улице Одоевского в ночь на 8 января.

– В 4:20 утра двое молодых людей в балаклавах вышли из третьего подъезда дома по адресу ул. Одоевского, 1/8 и проследовали до дома номер 1/4 той же улицы. Злоумышленники целенаправленно шли к автомобилю пострадавшего, будто зная, что в салоне находится дорогостоящее имущество, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».

Парни в балаклавах разбили стекло иномарки и вытащили из салона сумку. После чего с добычей проследовали в сторону почтового колледжа. Ущерб составил почти 20 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

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