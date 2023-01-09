В Новосибирске по 28 января сузят проезд по улице Каменской

В Новосибирске с 10 по 28 января ограничат проезд по улице Каменской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 10 по 28 января ограничат проезд по улице Каменской. Об этом сообщили в мэрии города.

— Проезд будет сужен на 7 метров в районе здания № 7 (бизнес-центр), — отметили в муниципалитете.

Связаны ограничения с работами по прокладке наружных сетей водопровода. Водителей просят быть осторожными, обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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