Новосибирский врач Овсянникова объяснила опасность температурных качелей для здоровья

Врач Овсянникова объяснила опасность температурных качелей для здоровья. Фото: Евгения ГУСЕВА

Медицинский директор сети многопрофильных клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова рассказала, как на людей влияют погодные качели. По ее словам, резкие перепады температур связаны с изменением атмосферного давления, а его колебания сильно влияет на организм человека. Причем раньше всех на изменения погоды отреагируют люди с больными суставами.

— Изменяется давление всегда при резких перепадах температуры от тепла к холоду и наоборот, при этом уменьшается количество кислорода в атмосфере. Все это приводит к проблемам у людей с кислородной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, у тех, кто перенес инсульты, инфаркты, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Овсянникова. — У сердечников начинаются перепады артериального давления, учащается сердцебиение, появляется боль в области сердца. У гипертоников также учащается сердцебиение, начинает болеть голова. В период понижение атмосферного давления их состояние улучшается, а вот у гипотоников наоборот ухудшается.

По словам врача, погодные качели влияют и на психологическое состояние. Особенно на тех, кто страдает от метеозависимости. Метеозависимые люди могут ощущать слабость, усталость, сонливость, головную боль, а также потерять аппетит. Улучшить в такие периоды состояние могут легкие успокоительные средства, контрастный душ, расслабляющий массаж головы и шеи.

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