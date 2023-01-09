Новосибирцы спасли бездомного с огромной опухолью на половину лица

Пациенту нужно срочное обследование Фото: Евгения ГУСЕВА

Волонтеры «Дома Милосердия» в Новосибирске спасают 51-летнего мужчину с огромной опухолью на пол-лица. 9 января создатели благотворительного хосписа рассказали о лечении пациента:

- Четыре месяца у нас находится Федор, попал он к нам с тяжёлым прогрессирующим раком. Мы пытались найти ему лечение, возили к специалистам в Томск, но все сорвалось. Сегодня утром вызвали скорую помощь, так как температура была запредельная, опухоль вышла наружу. Федора увезли в Областную больницу и отправили в Федеральный онкологический центр, где выписали ряд обследований для дальнейшей тактики лечения. Оттуда его выписали домой, в наш «Дом милосердия», ведь никого кроме нас у Федора нет, - рассказала КП-Новосибирск основатель хосписа «Дом милосердия» Юлия Свиридова.

Мужчина с гигантской опухолью живет в хосписе. Фото: "Хоспис Дом милосердия Новосибирск" "ВКонтакте"

Врачи поставили пациенту диагноз: умереннодиффернциированный плоскоклеточный рак. Мужчина с температурой сам добирался до «Дома милосердия» и очень замерз в дороге. Ему назначили обследования, однако волонтеры уверены – нужно спешить. В «Доме милосердия» объявили сбор средств.

- Мы посчитали стоимость обследований – около 12 тысяч рублей. Это МСКТ ОГК, МСКТ ППН , УЗИ лимфоузлов шеи, УЗИ ОБП. Расходов у нас разом много, а времени, как всегда, в нашем деле нет. Пожалуйста, помогите закрыть срочный сбор, – написали волонтеры хосписа.

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