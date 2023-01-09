В Новосибирской области собираются открыть 22 купели на Крещение

Все заявленные проруби спасатели тщательно проверяют. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Крещение в Новосибирской области хотят открыть 22 купели. Об этом на оперативном совещании 9 января сообщил глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Интересно, что количество заявок на обустройство купелей сократилось по сравнению с прошлыми годами. Обычно в регионе просят создать около 50 мест для крещенских купаний. В 2022 году одобрили открытие 33 купелей.

Все заявленные проруби спасатели тщательно проверяют. Их цель – обеспечить безопасность для людей, следующих народной традиции 19 января.

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