Новосибирец сломал позвоночник во время сальто с крыши

Инцидент произошел во время новогодних каникул. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске парень получил осложненный перелом позвоночника после того, как сделал сальто с крыши. Об этом сообщили в Новосибирском НИИТО имени Цивьяна.

Инцидент произошел во время новогодних каникул. Молодого человека госпитализировали, он попал в руки специалистов научно-исследовательского института.

− В приемное отделение Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна с 31 декабря по 8 января обратились 53 человека, из них 4 госпитализированы с травмами позвоночника и конечностей, − рассказали в учреждении.

Характер травм у пациентов был разный. Кто-то попал в ДТП, а кто-то упал на катке или на улице из-за гололеда.

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