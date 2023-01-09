Отменят ли занятия в школах Новосибирска с 10 января 2023 года из-за морозов: в мэрии дали ответ

В мэрии Новосибирска ответили, отменят ли занятия в морозные дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 января 2023 года в Новосибирск придут 30-градусные морозы. В департаменте образования мэрии города ответили, отменят ли из-за погоды занятия в школах.

— При температуре -25 градусов и ниже могут не посещать образовательные учреждения воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся 1-4 классов; при температуре -30 градусов и ниже – учащиеся 5-9 классов; при температуре ниже -35 градусов – учащиеся 10-11 классов, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

Родители и законные представители детей вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы и под свою ответственность. Сообщить об этом обязательно нужно классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем в письменном виде.

— Следует принять во внимание сопутствующие факторы: силу ветра, удаленность школы от дома, непереносимость ребенком низких температур. В случае принятия решения о посещении школы в дни с неблагоприятными погодными условиями нужно проводить учеников начальных классов в школу и обратно домой, — подчеркнули в мэрии.

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