Жители Оби и Толмачево остались без электричества из-за ветра

Аварию устранили за пару часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Оби и Толмачево остались без электричества из-за непогоды. По данным администрации Оби, утром 9 января ветер поднялся до 18-23 м/с и легко повалил на линию электропередач фонарь, оборвав провода.

— В результате повреждения произошло аварийное отключение потребителей части Толмачева и Оби. На полдень часть потребителей подключена по резервной схеме, продолжаются аварийно-восстановительные работы, — сообщили в администрации Оби.

По словам местных, восстановить электроснабжение должны были в два часа дня, однако во многих домах света так и нет. А там, где электричество дали, вырубают его каждые 1-1,5 часа.

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