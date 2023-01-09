Жители Оби и Толмачево остались без электричества из-за ветра

Аварию устранили за пару часов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Оби и Толмачево остались без электричества из-за непогоды. По данным администрации Оби, утром 9 января ветер поднялся до 18-23 м/с и легко повалил на линию электропередач фонарь, оборвав провода.
— В результате повреждения произошло аварийное отключение потребителей части Толмачева и Оби. На полдень часть потребителей подключена по резервной схеме, продолжаются аварийно-восстановительные работы, — сообщили в администрации Оби.
По словам местных, восстановить электроснабжение должны были в два часа дня, однако во многих домах света так и нет. А там, где электричество дали, вырубают его каждые 1-1,5 часа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер