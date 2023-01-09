В Новосибирской области снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

В Новосибирской области уменьшилось количество заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области уменьшилось количество заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом на оперативном совещании 9 января заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам Александра Щербатова, заболеваемость ОРВИ упала как в Новосибирской области, так и в Новосибирске. Причем касается это всех возрастных категорий.

− По области 28 943 заболевших за неделю, это снижение практически на 35%. В Новосибирске снижение на 34%, − отметил глава новосибирского Роспотребнадзора.

Что касается гриппа, то за прошедшую неделю число заболевших снизилось на 11%. Коронавирус тоже постепенно отступает. За период со 2 по 8 января зарегистрировано 409 случаев ковида, это на 36% меньше, чем за предыдущую неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber