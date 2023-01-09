Свыше 77 миллионов пассажиров перевез Новосибирский метрополитен в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Названо число пассажиров, которых обслужил в 2022 году Новосибирский метрополитен. Данные озвучили в пресс-службе подземки 9 января, в понедельник.

– В 2020 году из-за ковидных ограничений пассажиров было 58,1 млн. В 2021 году их было 75,3 млн. человек. В 2022 году число перевезенных пассажиров составило 77 млн 264 тысячи человек, – уточнили в Новосибирском метрополитене.

В подземке отметили, что показатель растет второй год.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в метро подняли до 30 рублей.

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