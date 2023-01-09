В Новосибирской области очистные сооружения канализации изношены наполовину

В Новосибирской области степень износа очистных сооружений составила 50 %. Фото: предоставлено читателями.

В 16 районах Новосибирской области степень износа очистных сооружений составила более 50 %. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на МинЖКХ региона.

Большую часть из них построили 50-60 лет назад. Сточные воды вызывают коррозию металлических конструкций и год за годом разрушают бетон.

Чтобы отремонтировать все очистные сооружения в области, по плану требуется 8 миллиардов рублей. Обновление поможет экологии региона: в канализации будет меньше азота и фосфора.

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