В новосибирском аэропорту Толмачево устроят шведский стол за 61 миллион рублей

Пассажиров накормят горячими блюдами в вип-залах за 61 миллион рублей. Фото: Аэропорт Толмачево.

Новосибирский аэропорт Толмачево готов заплатить 61,7 миллиона рублей за то, чтобы накормить VIP-пассажиров. Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на портале госзакупок.

– Оказание услуг по обслуживанию пассажиров в формате «шведский стол» в бизнес-залах внутренних авиалиний аэропорта «Толмачево», – сообщают в описании закупки.

Заявки принимают до 30 января. Максимальное число пассажиров, которых нужно будет обслужить в зале Premier за два года, составляет более 75 тысяч человек, в зале Comfort – около 195 тысяч человек.

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