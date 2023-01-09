Гололед и снежные заносы: Новосибирск утром 9 января сковали дикие пробки

Новосибирск из-за гололеда и метели сковали пробки в 7 баллов утром 9 января. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Из-за адских перепадов температур дороги в Новосибирске превратились в каток. Утром 9 января водители застряли в семибалльных пробках. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, на каких улицах самые сильные заторы.

Пробки сегодня на улицах Станционной, Широкой, затор на проезде Энергетиков. Не проехать по площади Труда, улицам Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Немировича-Данченко, Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Дикая пробка на Октябрьском мосту.

На правобережье не проехать по Большевистской, улицам Кирова, Никитина и Восход. Заторы на Кошурникова, Ипподромской, Бориса Богаткова. Пробка на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.

О проблемах на дорогах ранее предупреждали синоптики. В течение дня в Новосибирске резко похолодает. На дорогах будет гололед, снежные заносы. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер