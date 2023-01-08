В Новосибирске назвали победителей фестиваля снежной скульптуры

Первое место заняли мастера из Республики Тыва. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В воскресенье, 8 января, в Центральном парке Новосибирска назвали победителей Сибирского фестиваля снежной скульптуры. Первое место заняли мастера из Республики Тыва.

Свою композицию они назвали «Мелодии Саян». На ней изображены два тувинца в национальных костюмах, играющие на музыкальном инструменте на фоне гор.

Второе место досталось участникам из Республики Алтай. Их скульптура под названием «Горный Алтай» представляет собой молодого человека на коне, над которым парит орел.

А вот и серебряный призер фестиваля. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Третье место заняла команда, в которую вошли мастера из Геленджика и Новосибирска. Благодаря этому творческому союзу появилась скульптура «Маяк».

Работа команды мастеров из Геленджика и Новосибирска. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Приз мэра Новосибирска Анатолия Локтя достался команде из Хабаровского края за снежную композицию «Мы первые встречаем рассвет».

Снежная композиция «Мы первые встречаем рассвет» получила приз мэра Новосибирска. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

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