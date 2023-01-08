Новосибирцев обязывают вакцинироваться от коронавируса для полета в Таиланд

Для полета в Таиланд новосибирцам необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для полета в Таиланд новосибирцам необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Требование начинает действовать с 9 января 2023 года.

Как сообщили в группе авиакомпании Azur Air «ВКонтакте», требование распространяется на всех россиян старше 18 лет. Чтобы зарегистрироваться на рейс, придется предоставить справку о вакцинации от ковида любой из вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда. Второй вариант – показать справку о том, что вы уже переболели COVID-19. При этом бумага должна быть получена не позднее чем за 180 дней до вылета.

В список одобренных препаратов входят «Спутник V» и «Спутник Лайт». Если речь идет о двухкомпонентной вакцине, то второй компонент должен быть поставлен не менее чем за две недели до вылета.

− Однокомпонентная вакцина также должна быть получена не менее чем за 14 дней до вылета, − подчеркнули в Azur Air.

Если пассажир не может вакцинироваться по медицинским показаниям, то он обязан предъявить справку.

На период пребывания в Таиланде требуется медицинская страховка, которая сможет покрыть лечение в случае заражения коронавирусом.

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