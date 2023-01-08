В Новосибирске парень без согласия бывшей супруги оформил кредит на ее имя

Парень без согласия бывшей супруги оформил кредит на ее имя. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении парня, который без согласия бывшей супруги оформил кредит на ее имя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В отношении 23-летнего молодого человека возбудили уголовное дело, предусмотренное частью первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Выяснилось, что весной 2022 года парень поссорился со своей женой. После этого сибиряки приняли решение развестись. Осенью девушке начали названивать из микрофинансовой организации, требуя вернуть долг. Поскольку никаких денег она не брала, пришлось обратиться в полицию.

Стражи правопорядка установили, что к этому причастен бывший супруг заявительницы. Парень нуждался в деньгах и решил преступить закон. Без согласия экс-избранницы молодой человек взял кредит на ее имя на сумму 13 тысяч рублей.

− Для этого мужчина завладел паспортом женщины в период их совместного проживания и сделал копию документа. Деньги фигурант потратил на личные нужды, − рассказали в МВД.

Сибиряк признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пообещал добровольно погасить заем. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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