В Новосибирске на улице Семьи Шамшиных загорелся двухэтажный дом

У здания загорелась кровля. Фото: предоставлено читателем.

Вечером 7 января в Новосибирске на улице Семьи Шамшиных, 20 загорелся двухэтажный дом.

— В 17.25 поступило сообщение о возгорании нежилого двухэтажного здания из бруса по ул. Семьи Шамшиных. В течение пяти минут первые пожарные расчёты прибыли на место вызова. Установлено, что происходит горение кровли. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы сообщили о том, что пожарные распилили двери, чтобы попасть внутрь. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

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