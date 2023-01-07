Фестиваль колокольных звонов прошел в Новосибирске 7 января

Колокола возвели на особой звоннице из бревен. Фото: Вячеслав АШУРКОВ.
На Михайловской набережной в Новосибирске прошел рождественский фестиваль колокольных звонов. С самого утра десять звонарей из всех восьми федеральных округов России показывали свое мастерство, играя удивительные мелодии.
Специально для гостей на звоннице из бревен возвели колокола. На набережной также появился и ледяной Царь-колокол, копия московской достопримечательности.
Рождество новосибирцы отметили народными гуляниями с хороводами. В центре города прошли также концерты, ярмарки, игры, к вечеру зажгутся световые инсталляции.
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