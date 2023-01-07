К сожалению, ВИЧ отрицают даже пациенты с положительным статусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно число ВИЧ-диссидентов в Новосибирской области. К ним относятся треть всех зараженных этим вирусом: несмотря на положительный ВИЧ-статус, они сознательно отказываются принимать препараты. Об этом сообщила председатель новосибирской пациентской общественной организации «Остров» Таисия Ланюгова.

— До сих пор мы видим не совсем хорошее отношение со стороны специалистов. У ВИЧ-инфицированных возникают барьеры при получении медицинской помощи. Если у человека с положительным статусом ВИЧ нет документов, или он живет в бедности, вдалеке от медучреждения – у него возникают сложности. Даже многие информированные, к сожалению, не понимают, для чего проводится терапия. У многих пациентов развивается самостигматизация на фоне негативного отношения общества к болезни, — рассказала Таисия Ланюгова.

Согласно данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, в регионе зафиксировано 47 тыс. случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

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