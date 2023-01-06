«Выметайся, у тебя поддельный проездной»: в Новосибирске кондуктор выставила из автобуса девушку-инвалида

В Новосибирске девушку-инвалида выставили из автобуса, заподозрив в обмане. Фото: предоставлено Ренатом.

В пятницу, 6 января, в Новосибирске девушку с инвалидностью выгнали из автобуса № 15 на остановке «ДК Энергия». Об этом знакомый пострадавшей Ренат рассказал в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Кондуктор приняла временный социальный проездной билет за подделку. Девушка предъявила паспорт, пыталась объяснить, что ей делают социальную карту, но работница продолжала стоять на своем.

В беседе с КП-Новосибирск Ренат уточнил, что на звонки в службы и вызов полиции во время конфликта не было времени.

– Её бы выпнули сами пассажиры, которых она задерживала. Она только недавно получила гражданство РФ. До этого была гражданка Республики Казахстан. Маленькая, молодая, на вид не поймешь, что инвалид. Ей сказали: «Выметайся из автобуса, у тебя поддельный проездной», – и она вышла. Не стала скандалить. Пожаловалась мне, я дал ей номер справочной. Она позвонила сразу, как приехала домой, – объяснил парень КП-Новосибирск.

После скандала девушка дождалась другого автобуса, где спокойно приняли её документы. В информационно-справочном отделе по работе городского транспорта приняли жалобу и посоветовали вызвать полицию. Кроме того, подсказали, что лучше было сделать это прямо в автобусе.

– Я не представляю, как бы полиция принимала заявление, как это всё формулировать. И самое главное, для неё это всё стресс! И он вот-вот мог бы привести к обострению проблем со здоровьем, из-за которых у нее инвалидность, – сетует Ренат.

На сайте Минтранса Новосибирской области указано, что люди с инвалидностью имеют право на приобретение единого социального проездного билета на бумажном носителе, либо «Социальной карты».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, в каких автобусах школьникам откажут в бесплатном проезде во время зимних каникул.

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