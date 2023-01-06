«Выбит глаз, прострелена голова»: живодер расстрелял собаку под Новосибирском

Волонтеры спасли собаку, ветеринары борются за ее жизнь. Фото: предоставлено волонтерами animal_nsk

В деревне Новотырышкино Колыванского района расстреляли любимицу местных жителей. Собака Дуся чудом не погибла от рук неизвестного живодера. Волонтеры рассказали КП-Новосибирск, что зверское нападение произошло 5 января. Ветеринары борются за ее жизнь.

– К нам поступило сообщение об умирающей собаке, в которую стреляли. Она приползла к местной жительнице вся в крови, собаку отнесли в сарай и положили на подушки. У Дуси были ужасные раны, мы срочно отвезли ее в ветклинику, она попала в реанимацию, – рассказала КП-Новосибирск волонтер группы помощи животным Animal_Nsk Стася.

Пострадавшая собака была любимицей всей улицы – местные ее подкармливали, построили будку. В ветклинике обнаружили обширные раны от пуль и дроби. У Дуси был выбит глаз и прострелена голова.

– У собаки низкая температура, она в тяжелом состоянии. Если сегодня переживет ночь, то завтра Дусе сделают операцию, будут извлекать пули. Готовим обращение в полицию с помощью местных жителей, – сообщила Стася.

Волонтеры объявили в группе сбор средств на лечение пострадавшей. Подписчики уже перечислили более 20 тысяч рублей.

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