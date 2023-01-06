Новосибирец снял комедию для взрослых со скандальным катком у оперного театра

Одна из сцен комедии снималась на знаменитом катке у оперного. Фото: канал Sukhovey film на YouTube

Новосибирский режиссер Сергей Суховей опубликовал комедию «Чай сам себя не выпьет» на YouTube для бесплатного просмотра. Короткометражный фильм с рейтингом 18+ появился в интернете 2 января.

Сюжет комедии строится вокруг молодого режиссера Андрея (Анатолий Григорьев), который заканчивает фильм. Осталась озвучка, но из проекта уходит звукорежиссер. За помощью Андрей идет к знакомому рокеру Василию ( Егор Овечкин), который любит китайский чай. Однако новый знакомый начинает затягивать сроки и карьера Андрея висит на волоске.

— Я долго думал, как будет называться фильм. Выбор делал из двух вариантов — «Прокрастинация» и «Чай сам себя не выпьет». В итоге выбрал второй вариант, так как он более необычный, запоминающийся. Ну и само слово «прокрастинация» в названии сразу выдавало бы, о чём будет фильм, лишало бы интриги, — рассказал режиссер Сергей Суховей.

Озвучкой фильма занималась новосибирская группа «Рви Меха Оркестр», главные роли играли актеры новосибирских театров «Старый дом», «Красный факел», «Первый театр» и театра танца «Экзордиум». В фильме много диалогов и знакомых горожанам мест: скандальный каток у оперного театра, Михайловская набережная, ТЭЦ-5 и так далее.

Новосибирцы похвалили фильм, он снят с помощью энтузиазма местных актеров:

— Смеялась в голос от души в нескольких моментах , что бывает редко, — написала сибирячка.

— Прямо по больному фильм задел. Есть в моей жизни такие люди, — уверен подписчик.

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