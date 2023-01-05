Первый в России двигатель для беспилотника создали в Новосибирске

Двигатель новосибирского ученого превосходит аналоги. Фото: НГТУ.

Впервые о разработке Романа Никулина, младшего научного сотрудника Центра технологического превосходства НГТУ, стало известно в сентябре 2022 года. Именно тогда он рассказал о своем ноу-хау:

- Главным конкурентом для нас является Китай, так как производством двигателей таких масштабов сейчас занимаются только они. Китайский аналог дешевле, но у нашего проекта энергетические показатели будут лучше, то есть удельная мощность на единицу массы и КПД будут выше, - объяснял Роман.

Он пообещал, что опытный образец коптера будет готов в начале 2023 года, и свое слово сдержал. Его разработка готова: она подойдет как для военных, так и для сотрудников МЧС для работы в зоне с тяжелыми погодными условиями.

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