До -37: Новосибирск накроет холодом на первой рабочей неделе 2023 года

Новосибирск ждут морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Прогнозы синоптиков на первую рабочую неделю 2023 года, увы, не радуют: метеорологи обещают резкое похолодание.

Согласно данным портала «Яндекс. Погода», в понедельник, 9 января, днем будет минус 1 градус, а уже 10 января - минус 23. Дальше морозы будут крепчать: в среду, 11 января, будет минус 27 градусов, в четверг, 12 января - минус 24. 13 и 14 января столбик термометра покажет минус 26 градусов, а потеплеет лишь в воскресенье, 15 января - будет минус 13 градусов.

На «Гисметео» прогноз куда позитивней: самым холодным днем будет среда, 11 января - похолодает до минус 24 градусов днем. В остальные дни столбик термометра не опустится ниже - 20 градусов.

А вот прогноз «World-Weather» куда суровее: в ночь на 14 и 15 января стобик термометра будет опускаться до минус 37 градусов. Днем 14 января будет минус 34 градуса.

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