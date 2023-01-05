В Новосибирске 10-летний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры на 4 этаже

Ребенок чудом спасся. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 5 января, ЧП произошло в доме №177 на улице Бориса Богаткова: там загорелась квартира на 4 этаже. В тот момент, как сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», дома находился только ребенок и собака.

- Мальчик играл в телефон, - сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». - Произошло возгорание на плите. Ребёнок спрыгнул в окно, животное спасти не удалось.

На месте ЧП сейчас работает полиция и врачи скорой помощи. Получил ли какие-то травмы ребенок, на данный момент неизвестно.

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