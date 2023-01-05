Из-за потепления в Новосибирском зоопарке проснулись еноты

Еноты радуют посетителей зоопарка. Фото: Анна НОВИКОВА.

Потепление, которое пришло в Новосибирск, разбудило енотов в зоопарке: они «перепутали» зиму с весной и сейчас с удовольствием бегают по своему вольеру. Проснувшихся животных сняла на видео посетительница зоопарка - Анна Новикова.

Судя по кадрам, еноты потеплению рады. Они покоряют высоты своих домиков, играют и, кажется, спать совсем не хотят.

А вот горожанам потепление, которое принесло снегопады, не так нравится. Напомним, из-за метели людям пришлось толпиться в метро, и видимость на дорогах резко ухудшилась.

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