В Новосибирске из-за снегопада снизилась видимость на дорогах

Снегопады 5 января не прекратятся. Фото: Виктория МИНАЕВА

Плохие новости для новосибирских водителей: снегопады, пришедшие в Новосибирск, уходить не собираются. Так что видимость на дорогах, которая резко ухудшилась, пока не изменится - по крайней мере, так обещают синоптики.

- 5 января днем в Новосибирске будет минус 3 - минус 5 градусов, ожидается ветер с порявами до 11 метров в секунду, снегопады. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, - сообщается в новосибирском гидрометцентре.

В области и вовсе в некоторых районах ожидаются метели, столбик термометра покажет минус 7 градусов.

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