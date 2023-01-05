В Новосибирске из-за снегопада снизилась видимость на дорогах

Снегопады 5 января не прекратятся.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Плохие новости для новосибирских водителей: снегопады, пришедшие в Новосибирск, уходить не собираются. Так что видимость на дорогах, которая резко ухудшилась, пока не изменится - по крайней мере, так обещают синоптики.
- 5 января днем в Новосибирске будет минус 3 - минус 5 градусов, ожидается ветер с порявами до 11 метров в секунду, снегопады. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, - сообщается в новосибирском гидрометцентре.
В области и вовсе в некоторых районах ожидаются метели, столбик термометра покажет минус 7 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер