В Новосибирске технический вагон сошел с рельсов возле оперного театра

Вагон сошел с рельсов утром 5 января.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром в четверг, 5 января, технический вагон сошел с рельсов у оперного театра: об этом очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На улице Орджоникидзе с рельсов съехал технический вагон, - коротко сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей уже шутят по поводу случившегося:
- Технический вагон убежал с рельсов! То что должно помогать ремонтировать и обслуживать рельсы, от них ушло.
- Вагончик тронется, перон останется.
- По своим делам поехал.
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