В Новосибирске технический вагон сошел с рельсов возле оперного театра

Вагон сошел с рельсов утром 5 января. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в четверг, 5 января, технический вагон сошел с рельсов у оперного театра: об этом очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На улице Орджоникидзе с рельсов съехал технический вагон, - коротко сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей уже шутят по поводу случившегося:

- Технический вагон убежал с рельсов! То что должно помогать ремонтировать и обслуживать рельсы, от них ушло.

- Вагончик тронется, перон останется.

- По своим делам поехал.

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