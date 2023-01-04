«Не успел войти в вагон»: в новосибирском метро парню прищемило руку дверями

В Новосибирске в метро парню прищемило руку дверями. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирском метро парню прищемило руку резко закрывшимися дверями. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы 4 января.

– На Ленина передо мной парню прищемило руку, жена зашла в вагон, а он не успел. Такого я ещё не видела, – написала очевидица в группе «АСТ-54».

По ее словам, машинисты слишком резко закрывают двери перед пассажирами, которые входят в вагон. – Перед кем-то просто закрыли двери, при этом вагоны были полупустые, – возмутилась сибирячка.

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