«Не успел войти в вагон»: в новосибирском метро парню прищемило руку дверями

В Новосибирске в метро парню прищемило руку дверями.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В новосибирском метро парню прищемило руку резко закрывшимися дверями. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы 4 января.
– На Ленина передо мной парню прищемило руку, жена зашла в вагон, а он не успел. Такого я ещё не видела, – написала очевидица в группе «АСТ-54».
По ее словам, машинисты слишком резко закрывают двери перед пассажирами, которые входят в вагон. – Перед кем-то просто закрыли двери, при этом вагоны были полупустые, – возмутилась сибирячка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер