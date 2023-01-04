Жительница Новосибирска нашла таракана в хлебе, купленном в супермаркете. Фото: предоставлено Ксенией.

Жительница Новосибирска нашла в хлебе таракана. Купила выпечку сибирячка в одном из супермаркетов 3 января.

– Приобрели хлеб в магазине на Столетова. На упаковке хлеба говорится, что приготовлен он из муки высшего сорта, по ГОСТу, – рассказала КП-Новосибирск покупательница.

По словам жительница Новосибирска, хлеб с тараканом она выбросила. Возвращать некачественный товар в супермаркет девушка не стала.

Она также поделилась находкой в соцсети. Комментаторы под постом отметили, что в некоторых странах тараканов едят живыми. Поэтому съесть невзначай запеченного, по их мнению, было бы не страшно.

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