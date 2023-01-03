Снежный череп находится возле музея. Фото: vk.com/funeralmuseum
Новосибирцы заметили снежный череп возле музея Смерти. Так же фотография скульптуры появилась и в соцсетях группы.
Оказалось, что у черепа есть «компания». Из снега сделаны две собаки, недалеко от них блестит на солнце блестит ледяной гроб. Рядом со входом в музей на снежном троне восседает королева.
Пользователи соцсетей восхитились увиденным:
- Шикарно!
- Великолепно.
- Фигуры чудесны.
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