В Новосибирске в Академгородке загорелся автобус № 52

Автобус сгорел полностью. Фото: Влад Лазин из группы vk.com/akadem54

В Новосибирске сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло утром 3 января на улице Тимакова,2 в Нижней Ельцовке.

- Произошла разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание. Водитель не пострадал. С его слов внутри никого не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пожар удалось потушить к 10 утра.

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