Парня удалось поймать.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Новосибирец взломал сайт министерства образования Ставропольского края. Известно, что парень не находился дома, заходил на свой компьютер через удаленный доступ и запускал сканер веб-уязвимостей. Так в ловушку и попался сайт министерства образования Ставропольского края.
- Кроме того, парень так же взламывал другие сайты и искал игровые аккаунты. Когда он их находил, то парень продавал их через интернет другим пользователям, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Юного хакера удалось поймать сотрудникам УФСБ. Он признал свою вину.
Суд не стал отправлять парня за решетку и компьютерный гений отделался штрафом.
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