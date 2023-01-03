Новосибирских младенцев начали тестировать на 36 наследственных заболеваний с 1 января

Младенцам будут брать кровь из пяточки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске новорожденных начали тестировать на 36 наследственных заболеваний. Раньше исследования проводили всего на 5 болезней: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз.

- Это доступный способ выявления наследственных болезней до того, как появились симптомы. Если же узнать о болезни сразу, вовремя назначить терапию, в большинстве случаев фаза клинической картины не наступит. Наследственную болезнь вылечить нельзя, но можно скорректировать состояние – диетой, лекарственной терапией. И тогда это будет уже не болезнь, а образ жизни. Как, например, при сахарном диабете, - рассказала Юлия Максимова, главный региональный генетик

Для исследований потребуется кровь младенца из пяточки. Ее отправят в лабораторию и на 5 заболеваний проверят в Новосибирске. Дальше анализы на тестирование будут отправлять в Томский НИИ Медицинской генетики.

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