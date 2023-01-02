Новосибирца порадовало украшенное к Новому году такси

Таксист украсила к новому году салон машины и подготовила подарки для пассажиров. Фото: читатель КП-Новосибирск

В Новосибирске водитель такси, украсившая к Новому году салон автомобиля, приятно удивила пассажиров. Женщина не просто создала праздничную атмосферу в салоне, она еще и нарядилась в новогодний костюм. Украшенной машина останется до конца января.

— Сегодня ехал в такси и был приятно удивлён. Водитель — девушка Людмила — украсила салон шариками, мишурой, и даже для каждого пассажира сделала подарочки в честь Нового Года, — рассказал КП-Новосибирск пассажир.

Украшенный салон, как и маленький подарок подняли настроение на отлично. По словам мужчины, было бы неплохо, будь таких водителей как Людмила больше.

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