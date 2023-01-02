В Новосибирске у ТРЦ «Галерея» мужчина избил девочку

Полиция проведет проверку после произошедшего у торгового центра.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске у ТРЦ «Галерея» мужчина на глазах у людей избил свою малолетнюю дочь. Произошел инцидент в понедельник, 2 января. Рассказали о произошедшем в паблике ВКонтакте «АСТ-54».
— Я эту семейку сегодня видел в 34 поликлинике. Одно могу сказать про них — полный неадекват. Наезжали на медработников со словами «Ты что по-русски не понимаешь, тебе что по-таджикски объяснить?» Медперсонал был в шоке от такого пациента, — рассказал подписчик паблика.
Как пояснили КП-Новосибирск в региональном МВД, полиция начала проверку по факту произошедшего.
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