В Новосибирске под окнами 17-этажки нашли труп женщины

СК проведет проверку после обнаружения трупа под окнами многоэтажки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Новосибирска нашли тело женщины. Труп лежал под окнами 17-этажного дома на улице Виктора Уса. Обнаружили его вечером 1 января.

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины во дворе одного из многоквартирных домов в Кировском районе города Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в региональном СК.

Что стало причиной трагедии — на данным момент неизвестно.

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