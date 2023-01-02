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НовостиПроисшествия2 января 2023 9:13

В Новосибирске под окнами 17-этажки нашли труп женщины

Следователи начали проверку
Надежда КАСЬЯНОВА
СК проведет проверку после обнаружения трупа под окнами многоэтажки.

СК проведет проверку после обнаружения трупа под окнами многоэтажки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Новосибирска нашли тело женщины. Труп лежал под окнами 17-этажного дома на улице Виктора Уса. Обнаружили его вечером 1 января.

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины во дворе одного из многоквартирных домов в Кировском районе города Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в региональном СК.

Что стало причиной трагедии — на данным момент неизвестно.

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