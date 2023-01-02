5 января ожидается магнитная буря. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 5 января ожидается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ее уровень будет минимальный и продлится всего сутки.

— Изменения в магнитосфере начнутся уже 4 января. На следующий день ожидается слабая магнитная буря, а уже 6 января магнитосфера постепенно успокоится, — рассказали в лаборатории.

До конца января прогнозируют еще две магнитные бури. Первая ожидается 19 и 20 января, вторая — 26 января.

Метеочувствительным людям в эти дни следует быть более внимательными к своему здоровью.

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