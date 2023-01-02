5 января ожидается магнитная буря.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске 5 января ожидается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ее уровень будет минимальный и продлится всего сутки.
— Изменения в магнитосфере начнутся уже 4 января. На следующий день ожидается слабая магнитная буря, а уже 6 января магнитосфера постепенно успокоится, — рассказали в лаборатории.
До конца января прогнозируют еще две магнитные бури. Первая ожидается 19 и 20 января, вторая — 26 января.
Метеочувствительным людям в эти дни следует быть более внимательными к своему здоровью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер