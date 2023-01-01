В Новосибирске пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. ДТП случилось вечером 1 января на Красном проспекте.

— В 18:30 44-летний водитель автомобиля «Шевролет» ехал по Красному проспекту, поворачивая налево в сторону улицы Советской. Напротив дома № 63 на улице Красный проспект он, не предоставив преимущества в движении, столкнулся с пассажирским автобусом НЕФАЗ, ехавшим по улице Гоголя, в сторону улицы Советской, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии пострадал водитель легковушки и три его пассажира: две женщины и мужчина. В автобусе на момент аварии находилось 30 пассажиров, среди них пострадавших нет.

На месте работали сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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