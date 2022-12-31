Несколько десятков малышей и их мам встретят Новый год в новосибирском роддоме

Несколько малышей появились на свет перед самым Новым годом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Десятки новорожденных и их мам встретят Новый год 2023 в роддоме Новосибирска, под наблюдением врачей и медсестёр. В городском перинатальном центре появляется на свет каждый третий ребенок в Новосибирске.

Дольше всего в больнице проводят самые маленькие пациенты, которые рождаются недоношенными, с весом 600 граммов и меньше. Их выхаживают по 3-4 месяца, помогают в этом новосибирским специалистам медики из федеральных клиник.

В 2022 году в Городском перинатальном центре родилось больше 5 000 детей. А первый малыш в 2023 году может родиться под бой курантов.

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