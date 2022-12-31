Под Новосибирском в ДТП погиб директор спортивной школы Искитимского района

Алексей Незговоров растил двух дочерей, был спортсменом и тренером. Фото: ДЮСШ Искитимского района

Директор Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Искитимского района Алексей Незговоров насмерть разбился в ДТП. О трагедии рассказали в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Как сообщили в публикации, сибиряка не стало 30 декабря.

− Сложно выбрать слова, чтобы описать потерю. Мы все скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, − написали в группе ДЮСШ Искитимского района.

Алексей Незговоров растил двух дочерей, был спортсменом и тренером. Коллектив школы помнит его как талантливого, чуткого и невероятно активного руководителя. Прощание с директором состоится 2 января в 14:00 в Доме культуры рабочего поселка Линево. Адрес: проспект Коммунистический, 3а.

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