В Новосибирске грузовик перекрыл дорогу к Академгородку

Фура перекрыла проезд в сторону Академгородка. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске днем 31 декабря в на Бердском шоссе образовалась огромная пробка в сторону Академгородка. Проезд там перекрыла фура, перегородившая сразу три полосы.

— Произошла какая-то авария, судя по всему столкнулись несколько машин. Фуру развернуло, и она перекрыла сразу три полосы. Пробка просто огромная, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

На месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД.

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