В Новосибирске 2 января начнутся автобусные экскурсии по Первому новогоднему маршруту

Программа экскурсионного автобуса основа на концепции «Вся Россия в моем городе». Фото: "Музей Новосибирска"

В Новосибирске со 2 по 6 января будет курсировать Первый новогодний маршрут. Программа экскурсионного автобуса основа на концепции «Вся Россия в моем городе», в рамках которой каждый район Новосибирска представляет собой один из федеральных округов России.

Кроме федеральных округов, автобус проедет по другим праздничным локациям. Горожан ожидает интерактивная программа, мастер-классы и экскурсии от гидов Музея Новосибирска.

— Автобусы будут следовать по специальным маршрутам: дневной маршрут «Вся Россия в моем городе» даст возможность посетить ключевые точки федеральных округов; вечерний маршрут «Новосибирск — Новогодний» позволит насладиться видами праздничного города, — рассказали в мэрии.

Каждый из дней Первого новогоднего маршрута будет посвящен одному или двум федеральным округам: в день открытия 2 января — Дальневосточного ФО, 3 января — Сибирскому и Уральскому ФО, 4 января — Приволжскому и Центральному ФО, 5 января — Южному и Северо-Кавказскому ФО, 6 января — Северо-Западному ФО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер