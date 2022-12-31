В Новосибирске 2 января начнутся автобусные экскурсии по Первому новогоднему маршруту

Программа экскурсионного автобуса основа на концепции «Вся Россия в моем городе». Фото: "Музей Новосибирска"
В Новосибирске со 2 по 6 января будет курсировать Первый новогодний маршрут. Программа экскурсионного автобуса основа на концепции «Вся Россия в моем городе», в рамках которой каждый район Новосибирска представляет собой один из федеральных округов России.
Кроме федеральных округов, автобус проедет по другим праздничным локациям. Горожан ожидает интерактивная программа, мастер-классы и экскурсии от гидов Музея Новосибирска.
— Автобусы будут следовать по специальным маршрутам: дневной маршрут «Вся Россия в моем городе» даст возможность посетить ключевые точки федеральных округов; вечерний маршрут «Новосибирск — Новогодний» позволит насладиться видами праздничного города, — рассказали в мэрии.
Каждый из дней Первого новогоднего маршрута будет посвящен одному или двум федеральным округам: в день открытия 2 января — Дальневосточного ФО, 3 января — Сибирскому и Уральскому ФО, 4 января — Приволжскому и Центральному ФО, 5 января — Южному и Северо-Кавказскому ФО, 6 января — Северо-Западному ФО.
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