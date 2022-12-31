В Новосибирске завершилось строительство долгостроя на улице Родниковой

Достроили долгострой на улице Родниковой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске в канун Нового года завершилось строительство юбилейного десятого долгостроя. Речь идет о доме на улице Родниковая. Новоселье смогут отпраздновать два десятка дольщиков.

— С начала 2022 года сданы десять долгостроев региона, восстановлены права 1050 дольщиков. Еще более 2074 дольщика получили компенсации благодаря взаимодействию с «Фондом развития территорий», — рассказали в региональном правительстве.

Напомним, что в начале декабря в Оби сдали 10-летний долгострой. Новоселье в 12-этажном доме отметят 56 семей. Еще один долгострой сдали на улице Елцовской. Там в свои квартиры наконец-то смогут въехать 140 семей.

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