Новосибирец украл ёлку во дворе дома на Байдукова

В Новосибирске кто-то украл елочку со двора перед Новым годом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирец ночью спилил ёлочку во дворе дома в Заельцовском районе. О новогоднем преступлении сообщила местная жительница в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

– Мы эти ёлочки растили 10 лет! Дети приходят гулять, местные приходят любуются, – пожаловалась женщина на злоумышленника, который испортил Новый год жителям дома на улице Байдукова.

Преступление было совершено в ночь на 30 декабря. Вор попал на запись камер видеонаблюдения. «Прямо как Гринч!» – оценили комментаторы поведение мужчины.

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