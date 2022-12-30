В Новосибирске продолжается строительство гостиницы «Турист» на площади Маркса

Стройку заморозили в 80-х. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске продолжают строительство гостиницы «Турист» на площади Маркса. Ее возведение началось в 1968 году, однако в 80-х строительство заморозили. А возобновили только спустя более 40 лет — в 2019 году.

Планировалось, что завершена гостиница будет этой зимой, однако из-за резкого подорожания строительных материалов, подрядчику пришлось искать новых поставщиков. Сейчас работы продолжаются.

— Во всех номерах уже дали тепло, подключили водоснабжение, электроснабжение и канализацию. На высотной части у нас большая готовность. Выполнена предчистовая отделка помещений гостиницы, — рассказал «Новосибирским новостям» гендиректор компании-подрядчика Алексей Машков.

Из гостиницы открывается вид на саму площадь Маркса и на разбитый недавно неподалеку сквер. Завершить работы планируется в 2023 году.

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