МЧС Новосибирской области перешло в режим повышенной готовности из-за новогодних праздников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МЧС Новосибирской области перешло в режим повышенной готовности из-за новогодних праздников. По сообщению ведомства, с наступлением январских выходных в регионе увеличивается риск пожаров. Поэтому с 30 декабря по 9 января вводится режим повышенной готовности.

— Для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий задействована группировка из 10 344 человек личного состава и свыше 1 300 единиц техники. Для контроля за обстановкой развернут оперштаб, опергруппы и резервная техника приведены в готовность быстрого ввода в строй по предназначению. Система оповещения населения проверена специалистами в полном объеме, — рассказали в региональном МЧС.

В ведомстве добавили, что в регионе на контроле МЧС находится 703 объекта, где планируются массовые праздничные мероприятия. На всех площадках уже прошли проверки, в том числе и тренировочные эвакуации.

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